Kreiere mit KI ein Heidi-Bild und stelle es schon bald in San Francisco vor

Über das Heidiseum

Das 2018 in Zürich gegründete «Heidiseum – The Heidi Heritage Project» ist eine Hommage an das Werk von «Heidi»-Autorin Johanna Spyri. Durch seine weltweiten Kulturprojekte und Ausstellungen zu «Heidi» erzählt das Heidiseum ihre Geschichte, die seit der Erscheinung im Jahr 1879 in über 70 Sprachen übersetzt und unzählige Male verfilmt und so zu einer Schweizer Kulturikone wurde.Hans Peter Danuser, früherer Kurdirektor von St. Moritz, berät das Heidiseum. Dessen Ziel ist es, ein multimediales Heidi Heritage Center zu schaffen, das Spyris Erbe auf moderne und innovative Weise einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Organisation arbeitet mit Schweizer Botschaften und Konsulaten zusammen. (phw)