Jetzt können die Bauarbeiten starten: Stadt Chur bewilligt das neue Fachhochschulzentrum

«Im Spätherbst 2024 ist der Spatenstich geplant», heisst es in der Mitteilung weiter. Geplant ist, das neue Hochschulzentrum im Jahr 2028 in Betrieb nehmen zu können. «Bereits vor einigen Wochen wurde auf dem Areal Pulvermühle in Chur mit den ersten Rückbauarbeiten der bestehenden Gebäude sowie der Umlegung des Mühlbaches begonnen», so die Mitteilung.