Das sind spektakuläre Erstbesteigungen in Graubünden

In Graubünden berühmt ist der Dreibündenstein auf 2156 Metern. Dieser Punkt ist kein Berggipfel, sondern eine historische Erhebung. Deshalb ist auch keine klassische Erstbesteigung bekannt. Der Dreibündenstein war früher einziger Grenzpunkt des ehemaligen Freistaats der Drei Bünde. Die Bündner Regierung ihr aktuelles Foto hier geschossen. In diesem Jahr wird in Graubünden den 500. Jahrestag des Zusammenschlusses der Drei Bünde gefeiert. 1524 wurde der Grundstein für den heutigen Kanton Graubünden gelegt.