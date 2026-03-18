Mullahs ohne Führung– das bedeutet der Tod von Ali Laridschani
Er war die faktische Nummer 1 im Staat Iran. Jetzt wurde Ali Laridschani bei einem israelischen Luftangriff getötet. Was bedeutet das? Fünf Fragen, fünf Antworten.
Er war die faktische Nummer 1 im Staat Iran. Jetzt wurde Ali Laridschani bei einem israelischen Luftangriff getötet. Was bedeutet das? Fünf Fragen, fünf Antworten.
17.03.26 - 15:00 Uhr
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