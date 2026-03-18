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Mullahs ohne Führung– das bedeutet der Tod von Ali Laridschani

Er war die faktische Nummer 1 im Staat Iran. Jetzt wurde Ali Laridschani bei einem israelischen Luftangriff getötet. Was bedeutet das? Fünf Fragen, fünf Antworten.

Südostschweiz
17.03.26 - 15:00 Uhr
Schweiz & Welt
Die eigentliche Nummer 1 in Teheran: Ali Laridschani wurde angeblich bei einem israelischen Luftschlag getötet.
Die eigentliche Nummer 1 in Teheran: Ali Laridschani wurde angeblich bei einem israelischen Luftschlag getötet.
Archivbild: Keystone
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