Fahrende und Rückerstattung von Sozialhilfe: Kanton verabschiedet Botschaften zu diesen Themen

Die erste Teilrevision betrifft die Fahrenden der Schweizer Bevölkerung. Damit langfristig ein genug grosses Angebot an Durchgangs- und Standplätzen sichergestellt werden kann, sollen künftig allfällige Unterstützungsleistungen dieser Personen auf alle Gemeinden im Kanton verteilt werden. So sind diese Sozialleistungen kein Kriterium bei den jeweiligen Gemeinden, ein solches Angebot zu schaffen – was wiederum zur Bewahrung von Kultur und Tradition der Fahrenden beiträgt, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.