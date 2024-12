Thusis braucht mehr Schulraum, stellt aber Erweiterungsprojekt zurück

Die 1,3 Millionen bleiben nun offenbar im Investitionsbudget für 2025, werden aber laut einer Mitteilung der Gemeinde mit einem Sperrvermerk versehen. So lange, bis ein Entscheid an der Urne in Kraft ist. Ein anderer Posten wurde von der Versammlung sogar ganz aus dem aktuellen Budget gestrichen: die geplante Investition von 430’000 Franken in eine Sanierung der Mehrzweckhalle Dorf; sie wurde am Mittwochabend um ein Jahr zurückgewiesen. Genehmigt wurde immerhin die Kreditfreigabe für eine neue Forstmaschine, die mit 450’000 Franken zu Buche schlägt. Insgesamt belaufen sich die für 2025 geplanten Thusner Gemeindeinvestitionen netto auf knapp 3,3 Millionen Franken. Der Voranschlag der laufenden Rechnung sieht in der nun genehmigten Version bei Ausgaben von 30,5 Millionen Franken einen Rückschlag von 585’000 Franken vor.