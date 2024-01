Gebremster Expresszug

Alp Run in Disentis, Alp da Rueun und Alp da Schnaus in Ilanz/Glion, als jüngstes Beispiel Val Nandro in Surses: Die Liste der abgelehnten Bündner Solarexpress-Projekte wird zusehends länger. Das kommunale Stimmvolk etabliert sich gleichzeitig immer mehr als bremsende Korrekturinstanz zu einer gesetzlichen Vorgabe des Bundes, die sich als parlamentarischer Schnellschuss zu entpuppen droht. Bereits gehen Fachleute davon aus, dass das für die nahe Zukunft ins Auge gefasste nationale Ziel – zwei Terawattstunden Strom pro Jahr aus alpinen Solarkraftwerken – illusorisch geworden ist.