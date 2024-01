Veganes Städte-Ranking: Davos auf dem ersten Platz

Davos als Ferienort hat eine Vielzahl an Restaurants und viele von ihnen sind für Veganerinnen und Veganer geeignet: 19 Restaurants, darunter ein vegetarisches Café, schreibt die Vegane Gesellschaft Schweiz in einer Medienmitteilung. «Auch die Bergrestaurants in der Region haben fast alle zumindest ein kleines Angebot», heisst es.