Viamala Tourismus bekommt einen neuen Direktor

Der gebürtige St. Galler ist gemäss Mitteilung in der Gastro- und Hotellerie-Branche gross geworden und hat anschliessend ein Masterstudium in Betriebswirtschaft absolviert. Später habe er sein eigenes Beratungsunternehmen geleitet und sei für Schweizer sowie internationale Firmen tätig gewesen. «Die Destination Viamala ist dem neuen Direktor nicht unbekannt», heisst es in der Mitteilung. Thörig wird die Leitung von Viamala Tourismus nahtlos per 1. September übernehmen. (red)