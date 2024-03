1. März oder 20. März: Wann beginnt der Frühling wirklich?

Klingt erst mal ziemlich trocken, aber für Meteorologen ist es offenbar einfacher, wenn eine Jahreszeit – nehmen wir als Beispiel den Frühling – ganz bürokratisch am Anfang eines Monats startet, wie jetzt am 1. März. Und dann, kaum hat man sich’s versehen und vielleicht ein paar Wetter-Statistiken zu viel gelesen, steht auch schon der meteorologische Sommeranfang am 1. Juni vor der Tür.