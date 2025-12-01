×

Für neuen Präsidenten Stefan Engler soll Ständerat «ruhiger Pol» bleiben

Der Bündner Mitte-Politiker Stefan Engler ist neuer Ständeratspräsident. Der Rechtsanwalt erhielt am Montag alle 44 gültigen Stimmen. Er leitet die kleine Kammer nun ein Jahr lang.

01.12.25
Der frisch gewählte Ständeratspräsident: Der Bündner Stefan Engler freut sich über die Wahl.
Bild: Alessandro della Valle / Keystone
