Für neuen Präsidenten Stefan Engler soll Ständerat «ruhiger Pol» bleiben
Der Bündner Mitte-Politiker Stefan Engler ist neuer Ständeratspräsident. Der Rechtsanwalt erhielt am Montag alle 44 gültigen Stimmen. Er leitet die kleine Kammer nun ein Jahr lang.
01.12.25 - 17:12 Uhr
Graubünden
