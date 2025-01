«Verzauberte Orte» auf dem Märchenspaziergang in Breil/Brigels

Mehr als 60 Veranstaltungen in der ganzen Schweiz werden unter dem Motto organisiert. Auch in Graubünden gehen märchenhafte Anlässe über die Bühne. So findet bis Anfang März in Breil/Brigels an verschiedenen Daten der Märchenspaziergang mit Laternen statt. Geführt wird dieser von Anna Cathomas unter dem Motto «Klein, aber oho!».