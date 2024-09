Foodsave-Bankett: Kochen statt wegwerfen

Es ist bereits das vierte Foodsave-Bankett, das die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Chur zusammen mit externen Partnern am 20. September durchführt. Am Anlass zaubern freiwillige Profis aus der Gastronomie aus überschüssigen Lebensmitteln raffinierte Menüs. Das Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, Jugendliche mit diesem Anlass auf die Verschwendung von Lebensmitteln aufmerksam zu machen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Durch ihre freiwillige Mitwirkung sollen die Jugendlichen dazu animiert werden, auch mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten.