Die Family Bike Vibes in Arosa finden wieder statt

«Während die Kinder spielerisch die Bikewelt entdecken oder bereits ihr Fahrkönnen auf den Trails verbessern, können die Eltern unbekümmert an ihrer eigenen Fahrtechnik feilen oder bei einer der geführten Single-Trail-Touren die schönsten Orte in und um Arosa erkunden», heisst es in der Mitteilung weiter. Das gemeinsame Familienerlebnis komme dabei aber nicht zu kurz.