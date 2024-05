Familienprogramm: Das erwartet euch diese Woche in der Südostschweiz

Das Airport Festival findet am 24. und 25. Mai auf dem Flugplatz in Bad Ragaz statt. Es bietet eine Mischung aus Ausstellung, Chilbi und Musikfestival. Am Freitag liegt der Fokus auf Familien und Kindern, mit Auftritten von Künstlern und Clowns. Am Samstag gibt es tagsüber Flugshows und abends ein Musikfestival mit dem Headliner Bligg. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 10 Uhr.