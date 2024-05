Aktivitäten für Familien: Das erwartet euch diese Woche in Graubünden

Graubünden ist nicht nur für atemberaubende Landschaften und malerische Dörfer bekannt, sondern auch für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeistern. Ob es darum geht, die Aufregung im Lunapark in Chur zu erleben, bei einem Open-Air-Konzert in Flims die Seele baumeln zu lassen, die farbigen Lichter in der Viamala-Schlucht zu bewundern oder geschichtliche Einblicke im Talmuseum in Samnaun zu gewinnen – Graubünden bietet unzählige Möglichkeiten, wertvolle Familienzeit zu verbringen.