Aktivitäten für Bündner Familien: Das erwartet euch in der ersten Juniwoche

Graubünden ist nicht nur für atemberaubende Landschaften und malerische Dörfer bekannt, sondern auch für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeistern. Ob es darum geht, die Aufregung der Pumpking Challenge in Savognin zu erleben, die Kreativität beim T-Shirt-Bemalen in Brigels zu entfalten, das bunte Programm des Sommerfests in Chur zu geniessen oder bei einer Entdeckungsreise im Emsorama in Domat/Ems die Wunder der Technik und Naturwissenschaften zu erkunden – Graubünden bietet unzählige Möglichkeiten, wertvolle Familienzeit zu verbringen.