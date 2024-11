Kundgebung in Chur gegen sexualisierte Gewalt

Der Vergewaltigungsprozess gegen einen ehemaligen Bündner Verwaltungsrichter schlägt in der ganzen Schweiz hohe Wellen. Einer der Gründe ist die Frage eines Richters an das mutmassliche Opfer, ob sie die Beine mit ihrer «nicht unkräftigen Statur» nicht besser hätte zusammenpressen müssen? Dies impliziert, dass nur vergewaltigt wird, wer die Beine nicht fest zusammenpresst. Das Feministische Kollektiv Graubünden reagiert nun darauf und ruft für Freitag, 8. November, ab 17 Uhr zu einer Kundgebung vor dem Grossratsgebäude in Chur auf.

«Wir wollen ein Zeichen gegen sexualisierte Gewalt und gegen ein System setzen, dass ausschliesslich die Täter schützt», sagt Ionna Bachmann vom Feministischen Kollektiv. Zudem findet einen Tag vorher, also am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr, in der «Werkstatt» in Chur der Feministische Stamm zum Thema statt.