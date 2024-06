Remo Forrer im «Schwitzkaschta»

von Suela Tuena und Anna Panier

Spätestens seit seinem Auftritt für die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) 2023 ist Remo Forrer in aller Munde. Der sympathische St. Galler hat mit seinen gerade mal 22 Jahren bereits beachtliche Erfolge erzielt, darunter den ersten Platz bei «The Voice of Switzerland», eine eigene Klubtour und Auftritte bei der Show «Art on Ice».