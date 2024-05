Graubünden will mehr von Heidi

Ziel des Projektes sei die touristische und kulturelle Inwertsetzung von «Heidi und Johanna Spyri» als Unesco-Weltdokumentenerbe für Gäste, die lokale Bevölkerung sowie für weitere Interessengruppen, schreibt Graubünden Ferien in einer Mitteilung. Es solle eine Verbindung zwischen dem dokumentierten, immateriellen Kulturerbe und erlebbarer Geschichte geschaffen werden.

«Dafür sollen geeignete Erlebnisse und Schauplätze in der Heidi-Region, Graubünden sowie in der Region Zürich zugänglich gemacht werden». Das Projekt will zudem einen Beitrag zur Stärkung des Literatur- und Kulturangebotes in den Kantonen Graubünden und Zürich leisten. Und die Entwicklung von langfristigen Kooperationen unterschiedlicher Akteure fördern und so zur Stärkung der touristischen Wertschöpfung beitragen.

«Hier kommt dem Heididorf in Maienfeld, der Originalschaustätte, aber auch den Aktivitäten des Heidiseums in Zürich, eine wichtige Rolle in der Kooperation der Angebotsentwicklung zu», so Graubünden Ferien. Entstehen sollen Angebote und Erlebnisse, die der heutigen Gesellschaft und den verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen würden.