Noch schöneres Baden in Fideris

Bis am vergangenen Sonntag war die Badi in Fideris geöffnet. In die nächste Sommersaison soll Ende Mai, Anfang Juni 2025 gestartet werden. Die Besucherinnen und Besucher können sich dann nicht nur wieder auf das Schwimmen in einem der schönsten Freibäder des Prättigaus freuen, sondern auch auf eine neue Infrastruktur. Gemäss dem Fideriser Gemeindekanzlisten Ernst Gabriel wird kommende Woche mit dem Abbruch des über 55-jährigen Schwimmbadgebäudes begonnen. Erstellt wird ein Neubau mit zeitgemässen Umkleidekabinen, einer neuen Küche für die Gastronomie sowie ein Bademeisterraum.