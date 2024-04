Dunkle Rauchwolken: Brand in Domat/Ems ist unter Kontrolle

Nach ersten Erkenntnissen sei an zwei Häusern Rauchschaden entstanden. Ausserdem werden zwei Personen vom Sanitätsteam auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Zur Ursache des Brandes können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

«Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle und ist aktuell damit beschäftigt, umliegende Häuser zu sichern», so Polizei-Mediensprecher Markus Walser.

In Domat/Ems brannte es am Montagmorgen. Ein Bild einer Leserreporterin zeigt einen Stall, der lichterloh brennt. Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Graubünden den Brand. Kurz vor 7 Uhr ging demnach ein Alarm ein und ein Stall brannte vollständig nieder.