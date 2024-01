Feuer in Tschappina: Haus und Stall brennen fast vollständig ab

Gegen 17 Uhr am Sonntagnachmittag meldete eine Person der Kantonspolizei Graubünden einen Brand in Tschappina. Die Gesamtfeuerwehr Oberheinzenberg hat einen Stall in Flammen und ein zum Teil brennendes Wohnhaus vorgefunden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Bei den Löscharbeiten unterstützten die Feuerwehren von Thusis und Cazis die lokalen Kräfte. Trotz der Bemühungen brannte der Stall vollständig und das Wohnhaus mehrheitlich ab, wie es weiter heisst. An weiteren Liegenschaften sei ein Wasserschaden entstanden.

Stall brennt total ab

Laut der Polizei stand ein Team der Rettung Mittelbünden für einen allfälligen medizinischen Einsatz bereit. Während des ganzen Einsatzes waren keine Tiere oder Personen in Gefahr. Auch ein Transportunternehmen war mit einem Kranwagen zur Unterstützung der Löscharbeiten vor Ort.

Eine Brandwache der Feuerwehr wurde bis Montagmorgen gestellt. (red)