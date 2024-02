Der erste Act fürs Open Air Lumnezia 2024 ist bekannt

Laut Mitteilung kann der Berliner Rapper Kontra K neun Alben in den Top 10, sieben davon in Folge an der Spitze der deutschen Charts, vorweisen. Insgesamt hat der mehr als fünf Millionen Tonträger verkauft und nennt 29 Goldplatten und drei Platin-Auszeichnungen sein Eigen. (red)