Rapid Openair in Bonaduz: Alles, was ihr wissen müsst

Noch weitere Künstlerinnen und Künstler zieht es im August nach Bonaduz. Die deutsche Indie-Pop-Band Shybits hat ihren Auftritt in Bonaduz am Samstag. Genau wie die Performance-Künstlerin Consuela dal Valle Grande. Am Freitag steht die Hiphop-Crew I never took my Ritalin auf der Bühne.