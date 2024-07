Dieses Wochenende gibts Livemusik am Open Air Bivio

Das diesjährige Line-up vom Open Air Bivio verspricht eine vielfältige Mischung aus nationalen und internationalen Künstlern, wie es in einem Schreiben des organisierenden Vereins heisst. Von Rock und Pop über Indie bis hin zu elektronischer Musik – es gibt etwas für jeden Musikgeschmack. Zum Beispiel gibt es am Donnerstag einen Auftritt von Bonsai, am Freitag von Altes Haus und am Samstag von Walter Frosch zu sehen.