Line-up ist bekannt: Live is Life bringt Parov Stelar, Milow und Kunz nach Graubünden

«Dieses Festival bietet für jeden Geschmack die passende Melodie», heisst es in der Mitteilung des Veranstalters von Live is Life. Das dreitägige Festival verbinde Musikgenuss mit alpinem Lifestyle: Über 20 Konzerte erwarten die Gäste auf den Bühnen. Tagsüber könnten die Besuchenden Livemusik während ihrer Pistenzeit geniessen, bevor das Festivalprogramm in den Abendstunden in die Klubs und Restaurants der Region wechsle.