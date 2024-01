Der Trend zur Auszeit in historischen Mauern hält an

Ein zweites neues Ferienobjekt der Stiftung steht in Klosters-Monbiel: das Haus im Boden, ein Prättigauer Bauernhaus, das sogar Platz für maximal zwölf Personen in total sechs Schlafzimmern bietet. An seinem anfänglichen Standort in Obermonbiel wurde das Gebäude auch als Gasthaus genutzt, wie es auf der Webseite der Stiftung heisst. Diese Verwendung erkläre die ungewöhnliche Grösse des Hauses; ein anderer Grund könne die Unterbringung von Mägden und Knechten sein.

1897 wurde das Haus an den heutigen Ort versetzt. Es war permanent in Familienbesitz und wurde bis 2017 von den Grosseltern der heutigen Eigentümer bewohnt. Seither bemühe sich die jüngere Generation, das Haus in eine nachhaltige Zukunft zu führen, heisst es seitens der Stiftung. Letztes Jahr sei deshalb in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege ein Sanierungskonzept erarbeitet worden, um das Haus im Boden langfristig zu erhalten.