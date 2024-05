Diese Tipps helfen, um an Feiertagen abzuschalten und die Arbeit zu vergessen

Kommen Gedanken an den Job auf, solltet ihr euch bemühen, innerlich Stopp zu sagen und die Gedanken beiseitezuschieben, wie «impulse.de» schreibt. Eine einfache Lösung laut der Arbeitspsychologin Juliane Dreisbach: wieder auf das konzentrieren, was man gerade macht. Viele können keine Entspannung nach der Arbeit finden, da sie sich abends schon mit der Planung für den nächsten Arbeitstag beschäftigen. In diesem Falle helfe es, sich kurz Notizen zu machen und aufzuschreiben, was ihr machen möchtet. Dann habt ihr die Gedanken aus dem Kopf, könnt euch aber sicher sein, dass ihr am nächsten Tag nichts davon vergessen habt.