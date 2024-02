Fatale Begrifflichkeit

Es gab eine Zeit, und die ist gar noch nicht so lange her, da leistete das Pferd hauptsächlich in der Landwirtschaft wertvolle Dienste. Am Lebensende wurde es so selbstverständlich wie Schweine, Kühe oder Hühner zur Schlachtbank geführt und sein Fleisch verwertet. Dass auf der Welt immer mehr Menschen ernährt werden wollen und die Methoden zur Fleischproduktion bisweilen nicht zu Unrecht infrage gestellt werden, dafür kann das Pferd nichts. Nach wie vor kommt jedes Fohlen als Nutztier auf die Welt.