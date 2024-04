Bündner Familien: Das sind die Top-Aktivitäten für diese Woche

Graubünden ist nicht nur für atemberaubende Landschaften und malerische Dörfer bekannt, sondern auch für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeistern. Ob es darum geht, die majestätische Bergwelt auf dem Rücken eines Pferdes zu entdecken, die Kreativität beim Bemalen von Keramik in einem idyllischen Dorf fliessen zu lassen, eine Partie Frisbee Golf inmitten der Natur zu geniessen oder bei Spielnachmittagen in einem Hallenbad in Chur ausgelassene Freude zu erleben – Graubünden bietet unzählige Möglichkeiten, wertvolle Familienzeit zu verbringen und dabei die Schönheit und Vielfalt der Region zu entdecken.