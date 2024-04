Bündner Familien: Das sind die Top-Aktivitäten für die erste Frühlingsferienwoche

Graubünden ist nicht nur für atemberaubende Landschaften und malerische Dörfer bekannt, sondern auch für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeistern. Ob es darum geht, das Leben auf einem Bauernhof in Müstair zu erleben, in Obersaxen auf einer Hüpfburg zu toben, vielfältige Aktivitäten während der Erlebniswochen in Chur zu geniessen, oder eine spannende Filmvorführung in Ilanz zu besuchen – Graubünden bietet unzählige Möglichkeiten, wertvolle Familienzeit während den Frühlingsferien zu verbringen.