Die grosse Übersicht: So viel kosten Tages-Skipässe nach Skigebiet

Skifahren in Graubünden soll richtig teuer werden. Das sorgte für Aufruhr. «In zehn Jahren wird eine Tageskarte in Laax zwischen 200 und 300 Franken kosten», sagte Reto Gurtner, Verwaltungsratspräsident und Delegierter der Weissen Arena Gruppe in der Destination Flims Laax Falera in der Talkshow «50/50» von TV Südostschweiz und Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Andere Expertinnen und Experten rechnen nicht mit derart hohen Preisanstiegen. Doch wie sieht es in der kommenden Wintersaison aus? Wir haben die Preise für euch zusammengetragen.