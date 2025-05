Ex-Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand neu im WEF-Stiftungsrat

Das Gremium steht zur Zeit unter Druck: Vor einem Monat musste es eine Untersuchung gegen den WEF-Gründer Klaus Schwab einleiten, kurz nachdem dieser als Vorsitzender zurückgetreten war.

Hildebrands «tiefes Engagement in den politischen und wirtschaftlichen Institutionen der Schweiz» würde ihn zu einer wertvollen Ergänzung im Stiftungsrat machen, schrieb ein WEF-Sprecher am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Hildebrand soll nach dem Rücktritt von Schwab dafür sorgen, dass das WEF mit Davos und der Schweiz verbunden bleibt, wie es in einem Bericht des «Tagesanzeiger» vom Freitag heisst.

Der Stiftungsrat ordnete erst Ende April einstimmig eine externe Untersuchung gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Gremiums, Klaus Schwab, an. Dieser gab am Tag zuvor seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Hintergrund ist ein Whistleblower-Brief, den Schwab des Machtmissbrauchs und systematischen Governance-Verfehlungen beschuldigte. Schwab und seine Ehefrau sollen private Luxusreisen über das WEF abgerechnet und eine vom WEF erstandene Immobilie in Genf teils exklusiv privat genutzt haben. Schwab bestreitet die Vorwürfe entschieden.