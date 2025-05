Von Brunch zu Flugshows: Das läuft dieses Wochenende in Graubünden

Am kommenden Wochenende ist in Graubünden wieder richtig etwas los. Das Angebot reicht von Kulinarik über Kultur bis hin zu Outdoor-Aktivitäten.

Eröffnung des Tagungszentrum Plantahof in Landquart

Am Samstag lädt das Tagungszentrum am Plantahof zur Eröffnung ein. Von 10 bis 15 Uhr gibt es im neuen Speisesaal Kaffee der landwirtschaftlichen Ausbildungsstätte und Gipfeli, Gerstensuppe, Kuchen sowie diverse Getränke. Auf dem Hofplatz warten Verkaufsstände mit hofeigenen Produkten zum Probieren. Geführte Rundgänge durch Unterkunft, Hofgarten, Schulhaus, Speisesaal und Cafeteria finden halbstündlich von 10.30 bis 13.30 Uhr statt und dauern etwa 45 Minuten. Mehr könnt ihr hier erfahren.

Landi-Fest in Landquart

Am Samstag und Sonntag findet in Landquart das Landi-Fest statt. Angeboten wird ein Kinderprogramm bei dem gebastelt und alkoholfreie Cocktails zubereitet wird. Dazu kommen Shows sowie musikalische Darbietungen mit regionalem Sound am Samstag und Volksmusik am Sonntag. Es gibt eine Tombola. Für Verpflegung ist gesorgt samt Barbetrieb. Weitere Infos findet ihr auf der Website der Landi.

Chorkonzert an der EMS Schiers

Am Samstag und Sonntag findet an der EMS Schiers ein besonderes Chorkonzert unter dem Titel «Aufbrechen und Ankommen – die Walser im Prättigau» statt. Es markiert den Abschied von Martin Zimmermann als musikalischer Leiter des gemischten Chors nach 28 Jahren. Im Mittelpunkt stehen zwei eindrucksvolle Werke, darunter eine Uraufführung mit regionalem Bezug. Mehr Informationen findet ihr hier.

Grischa Climb geht in die nächste Runde

Am Samstag und Sonntag findet das Grischa Climb statt – ein Kletter-, Schnupper- und Test-Event für Einsteiger, Familien und Fortgeschrittene. Organisiert von der Bergsportschule Grischa, der Bächli-Bergsport-Filiale Chur und dem Kletterzentrum Chur, bietet der Event die Möglichkeit, Indoor und Outdoor zu klettern, neuestes Material zu testen und von erfahrenem Fachpersonal sowie Bergführern betreut zu werden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mehr Informationen dazu sowie zum Programm findet ihr hier.

Airport-Festival in Bad Ragaz

Am Samstag lädt der Flugplatz in Bad Ragaz zu einem vielseitigen Fest für die ganze Familie ein. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besuchenden ein abwechslungsreiches Programm. Von Flugshows über Konzerte bis zu Rundflügen zu Spezialpreisen ist alles dabei. Hier findet ihr weitere Infos und die Voranmeldung für die Rundflüge.