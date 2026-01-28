×

Zukunft von Buslinie im Unterengadin hängt auch von der EU ab

Das Postauto im Unterengadin von Scuol über Österreich nach Samnaun fährt laut dem Bund nur dank «gutem nachbarlichen Kontakt» und ist auf Ende 2027 befristet.

Agentur
sda
28.01.26 - 13:47 Uhr
Graubünden
Postauto unterwegs: Die Schweiz und Österreich möchten die Buslinie im Unterengadin weiterführen.
Postauto unterwegs: Die Schweiz und Österreich möchten die Buslinie im Unterengadin weiterführen.
Pressebild Postauto
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren