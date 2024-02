Spiel, Spass und Entspannung während den Churer Sportferien

Die Sport- und Eventanlagen in Chur blicken auf eine für sie erfolgreiche Wintersaison zurück. Erstmals wurden in diesem Jahr zwei verschiedene Winterabonnements angeboten: das Abo «Eis-Saison» für öffentliches Eislaufen und das Abo «Au Dabi» für Bäder, Fitness, Wellness und Eis. In einer Mitteilung freut sich die Sport- und Eventanlagen Chur darüber, dass 1000 Winterabonnements verkauft wurden. Dies bedeutet eine Steigerung um 500 Prozent im Vergleich zum Winter 2021.