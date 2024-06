Das Bündner Lego-Team «Fluffy» konnte international mithalten

«In der beeindruckenden Pacific Arena des Convention Centers präsentierten sie während drei Tagen ihre innovativen Projekte an sogenannten Pits-Ständen», heisst es in einer Medienmitteilung Fachhochschule Graubünden. Im Robotgame, bei dem ein selbst gebauter und programmierter Roboter vorgegebene Aufgaben in nur zweieinhalb Minuten lösen muss, erreichte das Team «Fluffy» gemäss Mitteilung in der ersten Runde 365 Punkte, in der zweiten Runde 460 Punkte und in der dritten Runde 380 Punkte.