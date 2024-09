Bundesrat genehmigt Bau einer neuen Strasse zwischen Jenaz und Küblis

Seit Jahren ist er eine Pendenz beim Bundesamt für Strassen (Astra): Der abschliessende Ausbau der Nationalstrasse 28 im Prättigau zwischen Fideris/Jenaz und Küblis/Dalvazza. Nun soll es vorwärtsgehen: Am Freitag hat der Bundesrat das Projekt genehmigt, das sowohl die Strassen- wie auch die Gleisführung betrifft. Neben dem Bau eines rund 3,5 Kilometer langen Strassenabschnitts soll auch ein Tunnel für die RhB entstehen, heisst es in einer Mitteilung des Bundes. Mit dem Tunnelbau werden für die Züge Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h möglich, wodurch wiederum der Fahrplan stabilisiert werden kann. Der geplante Tunnel ist rund 1,4 Kilometer lang und extrem anspruchsvoll zu bauen, wie Christian Florin, RhB-Infrastruktur-Leiter, zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber der «Südostschweiz» ausführte . Die Gleise sollen nach der Durchfahrt von Jenaz rechtsseitig verschoben werden und über das Grundstück des heutigen Gasthauses «Fideriserhof» führen. Der alte Fideriser Bahnhof werde versetzt und an einem neuen Ort in der Umgebung wieder aufgebaut.