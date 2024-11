Wissenswertes rund um die Wahlen in den USA

In den Vereinigten Staaten finden die Präsidentschaftswahlen alle vier Jahre immer am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November statt. Gewählt wird die 47. Präsidentin oder der 47. Präsident. Im Duell tritt die Demokratin und Vize-Präsidentin Kamala Harris gegen den Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump an. Wer am Ende das Rennen macht, wird sich erst in einigen Wochen zeigen.