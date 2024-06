Klettergarten Haldenstein mit neuer Infrastruktur

Nach der Fusion der Gemeinde Haldenstein mit der Stadt Chur ist die Verantwortung für den Klettergarten Haldenstein an die Stadt Chur übergegangen. Nun wurde der bisherige, improvisierte Aufenthaltsort mit Grillstelle neu gestaltet, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Denn dieser lag direkt am Wandfuss und damit in einer Gefahrenzone. Weiter schreibt die Stadt: «Aufgrund des grossen Potenzials des Klettergartens durch seine malerische Umgebung – unmittelbar neben dem Rhein und mit den Burgruinen im Hintergrund – hat sich die Stadt für eine gesamtheitliche Aufwertung des Aufenthaltsbereichs entschieden.» Der Ort würde sich aufgrund seiner Nähe zum Siedlungsgebiet auch ideal als Aufwertung des Naherholungsangebotes für die breite Bevölkerung anbieten.