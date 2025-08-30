×

Alkoholisierter Autofahrer sorgt bei einer A13-Baustelle für hohen Sachschaden

In einer Baustelle auf der Autobahn A13 in Maienfeld ist es am Mittwochabend zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Einer der Fahrer war unter Alkoholeinfluss unterwegs.

30.08.25 - 11:02 Uhr
Graubünden
Hoher Sachschaden: Beide Autos und die Baustelleninfrastruktur wurden stark beschädigt.
Bild: Kantonspolizei Graubünden
