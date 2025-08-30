Alkoholisierter Autofahrer sorgt bei einer A13-Baustelle für hohen Sachschaden
In einer Baustelle auf der Autobahn A13 in Maienfeld ist es am Mittwochabend zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Einer der Fahrer war unter Alkoholeinfluss unterwegs.
In einer Baustelle auf der Autobahn A13 in Maienfeld ist es am Mittwochabend zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Einer der Fahrer war unter Alkoholeinfluss unterwegs.
30.08.25 - 11:02 Uhr
Graubünden
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren