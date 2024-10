Neue Schweizer Volksmusik trifft auf Engadiner Natur und Gastfreundschaft

Wie Sils Tourismus schreibt, sorgt am Samstag, den 19. Oktober, von 12.30 bis 15 Uhr, die «Chapella Clavadatsch» mit mitreissenden Klängen dafür, dass niemand still sitzen kann. Wie in einer Mitteilung zu lesen ist, freuen sich die lokalen Musiker darauf, dieses Erlebnis im Jahr 2024 in Sils zu wiederholen. Bereits 1988 begeisterten sie in der «Acla Clavadatsch» mit ihrem ersten Tanzkonzert.