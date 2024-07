Silvaplana gegen fünf weitere Schweizer Dörfer: Geht der Sieg nach Graubünden?

«Mit dem Julierpass war Silvaplana schon immer ein Durchgangsdorf. Doch mit der Umfahrung, welche es seit sechs Jahren gibt, hat das Dorf neuen Schwung bekommen.» In Silvaplana wurde beispielsweise der Dorfplatz neu gestaltet. Das Dorf ist gemäss Gemeindepräsident nun ein «lebenswertes neues Dörflein und schöner Ferienort» geworden. Dazu ist der historische Dorfteil umgeben von alten Engadinerhäusern. Ebenfalls wurde Silvaplana zu einem internationalen Ziel für Wassersportler im Sommer und Freestyler im Winter. Das Motto für das Passdorf lautet «Ova vent muntagnas» – was Wasser, Wind und Berge bedeutet. «Genau das zeichnet Silvaplana aus – ein Dorf mit Seelandschaft und dem Hausberg Corvatsch», so Bossard.