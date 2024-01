Bald heisst es in Davos: Wahltag ist Zahltag

In Davos stehen Gesamterneuerungswahlen für die Legislaturperiode 2025 bis 2028 an. Auf das Stimmvolk, die Parteien und Kandidierenden kommt ein lang gezogenes Wahljahr zu. Erstmals wird terminlich nach einem neuen System vorgegangen. Der Landammann sowie die Mitglieder des Kleinen und Grossen Landrats (Regierung und Parlament) werden nicht mehr am selben Tag gewählt. Zunächst fällt am 7. April die Entscheidung über die Besetzung des Postens des Landammanns. Am 22. September folgt dann die Wahl der Exekutive (vier Sitze) und Legislative (17 Sitze).