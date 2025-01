Skirennen für die Kindergärtler: Hier brettern sie die Bündner Pisten runter

«Unsere Jüngste freut sich darauf, mit ihren Kindergartenfreunden endlich wieder auf den Pisten unterwegs zu sein», schwärmt Kim Osinga, Mutter von drei Schulkindern aus Valbella. Bereits die älteren beiden hatten sich während der Kindergartenskiwochen an den Rennen ausgetobt. Und so konnte es auch das dritte Kind kaum erwarten. Gestern, am Dreikönigstag standen die Kleinsten in den Skigebieten Disentis, Ftan/Scuol, Grüsch-Danusa, Zuoz/La Punt, Madrisa/Saas und der Lenzerheide in den Startlöchern. Klosters, Brambrüesch und Davos folgen in den kommenden Tagen und Wochen.