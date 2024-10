Spielplatzplaner: «Solange die Kinder kommen und Spass haben, sind wir glücklich»

«Die Erreichbarkeit mit dem Privatauto wird bei der Planung eines Spielplatzes nicht prioritär berücksichtigt», meint Harry Wolfensberger auf die Frage, was für Faktoren in die Planung eines neuen Spielplatzes einfliessen. Vielmehr sei der Standort an sich und der Anschluss an den öffentlichen Verkehr ausschlaggebend. Bei der Standortwahl sei keine freie Auswahl möglich, da auf verfügbare städtische Grundstücke zurückgegriffen werden müsse.