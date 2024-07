Spielplatz Segnes überzeugt durch Familienfreundlichkeit und Pumptrack

Der Spielplatz Segnes am Segnesweg in Chur bietet Spielmöglichkeiten für Kleinkinder bis hin zu Jugendlichen. Für die jungen Gäste bietet der Spielplatz eine kombinierte Wasser- und Sandkastenanlage, welche direkt an einem Trinkwasserbrunnen angeschlossen ist. Kindern mit ausgeprägteren motorischen Fähigkeiten bietet der Spielplatz einen modernen und vielseitigen Klettergarten. Als Highlight präsentiert sich der Pumptrack, auf welchem auch Jugendliche oder sogar Erwachsene ihre Freude haben.