Spielplatz Johanna Spyri punktet durch seine Sauberkeit und viel Platz zum Spielen

«Uns fehlt so etwas wie eine Kletterstange», sagt Lou. «Die Seilpyramide ist zwar toll, weil ich da über die Jahre gelernt habe, immer etwas höher zu klettern. Aber sonst ist das Spielangebot hier schon nicht besonders gross.» So schmiedet sie mit ihrer Freundin nun lieber Pläne, wie sie zu einem Glace kommen könnten. Auch die Jungs scheinen inzwischen ihr Interesse am Sandburgenbauen verloren zu haben und kicken den Fussball über die Wiese, bis auch sie die Idee der Mädchen mitbekommen. Zum Glück befindet sich in der Nähe ein Einkaufsladen und das Vorhaben wird umgesetzt. Gemütlich wird im Schutz der Bäume die erfrischende Sommerspeise genossen, während sich am Himmel ziemlich rasch dunkle Wolken zusammenbrauen. «Der Spielplatz ist schön, aber ich würde ihn nicht als Erstes empfehlen», findet Dea. Für ihn hat es zu wenig Spielgeräte, aber immerhin genügend Platz, um Fussball zu spielen. «Ein Goal könnte hier doch noch aufgestellt werden», sagt er. «Oder ein Basketballkorb», findet sein Kolleg. Während die ersten Regentropfen vom Himmel fallen und Bettina langsam die Sachen zusammenpackt, überlegen sich die Kinder, mit welchen weiteren Spielgeräten der Platz bereichert werden könnte.