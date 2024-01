Surses in der Zwickmühle: Lokal schützen oder global dem Klima helfen?

Seine erste Amtsperiode beginnt gleich mit einer umstrittenen Vorlage. Daniel Wasescha hat keinen sanften Start als neuer Gemeindepräsident von Surses – an diesem Montagabend Mitte Januar geht es in der Sala Grava in Savognin vor vollen Rängen ganze dreieinhalb Stunden lang um das Projekt Nandro Solar. Die Gemeinde und die Bauherrin, die Stadtzürcher Energieunternehmung EWZ, informieren; anschliessend ist unter der Ägide der FDP Surses eine Podiums- und Publikumsdebatte angesagt.